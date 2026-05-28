Kurban Bayramı\'nda Çifte Mutluluk

28.05.2026 11:15
60 yaşındaki Abdurrahman Karadaş, eşinden nakledilen böbrekle diyalizden kurtuldu.

Erzurum'da hipertansiyon ve diyabet hastası 60 yaşındaki Abdurrahman Karadaş, 38 yıllık eşinden nakledilen böbrekle diyalizden kurtulup Kurban Bayramı'nda çifte bayram sevinci yaşadı.

15 yıldır diyabet ve hipertansiyon hastası olan 4 çocuk babası Karadaş'a, bir yıl önce ileri derecede böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Bunun üzerine Karadaş, kadavradan nakil için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

Haftada 3 gün diyalize giren ve hastalığı nedeniyle sosyal hayatı olumsuz etkilenen Karadaş'a, 38 yıllık eşi Şekernaz Karadaş böbreğini vermek için gönüllü oldu.

Hastanede yapılan tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip, 56 yaşındaki Şekernaz Karadaş'ın böbreklerinden birini eşine nakletti.

Abdurrahman Karadaş, hayat arkadaşının bağışladığı böbrek sayesinde sağlığına kavuşarak hem diyalizden kurtuldu hem de Kurban Bayramı'nda çifte bayram mutluluğu yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Tarık Recep Kantarcı, AA muhabirine, kronik böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyalize giren hastanın yıllarca hipertansiyon gibi komplikasyonlarla da mücadele ettiğini söyledi.

Böbrek yetmezliği ilerleyince hastaya organ nakli gerektiğini belirten Kantarcı, "Yaklaşık 40 yıllık hayat arkadaşı olan eşi böbreğini bağışlayarak büyük bir armağan verdi. Nakil operasyonu da başarılı geçen Abdurrahman Bey şu an çok iyi durumda. Laboratuvar değerleri normale döndü, idrar çıkışı yeterli düzeye çıktı. Eşinin durumu da çok iyi." dedi.

Böbreğini bağışlayan eşini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hasta Karadaş da böbrek yetmezliği nedeniyle yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesi üzerine ailesinin organ bağışlama kararı verdiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Diyaliz sürecinde perişan halde olduğunu aktaran Karadaş, şunları kaydetti:

"Nakilden sonra çok şükür iyiyim. Çocuklarım da organ vermek istedi ama eşim buna izin vermedi. Allah eşimden, Necip hocamızdan, nakil merkezi çalışanlarından razı olsun. Eşime çok teşekkür ederim, hakkını helal etsin. Ona minnettarım. Kurban Bayramı'nın en güzel hediyesi bu oldu. Önce eşime sonra hocalara teşekkür ederim. Hastane hizmetlerinden de çok memnun kaldık."

"Annem, babama ve bize bir bayram hediyesi vermiş oldu"

Çiftin oğlu Levent Karadaş ise yıllardır hipertansiyon ve diyabet hastalığıyla mücadele eden babasının yaklaşık bir yıldır böbrek yetmezliği yaşadığını belirterek, diyaliz tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Diyaliz nedeniyle babasının sosyal hayatı ve yaşam kalitesinin bozulduğunu ifade eden Karadaş, "Bu süreçte annem, babamın bu şekilde hayatını sürdüremeyeceğini düşündü. Bu nedenle bir böbreğini bağışlamaya karar verdi. Nakil merkezini ve hekimlerini özellikle Necip hocamızı araştırıp ameliyat olmaya karar verdik. Babam artık diyalize girmiyor. Annem, babama ve bize bir bayram hediyesi vermiş oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

