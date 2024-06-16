Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bazı vatandaşlar bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı. Yaralananlar, tedavileri için yakınlarının yardımı veya ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Bir vatandaş, kurbanlık olarak aldığı danayı kesmeye götürürken elinden kaçırması sonucu ayağını kırdığını belirtirken, bir diğer vatandaş ise 750 kiloluk tosunu keserken boynuzlarının ayağına battığını ve büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

16.06.2024 11:59
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlıklarını keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı.

Yaralananlar tedavilerinin yapılması amacıyla yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

"Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz"

Kurbanlık olarak aldığı danayı kesmeye götürürken elinden kaçırması sonucu ayağını kıran Metin Baş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yaralanma anını gazetecilere anlatan Baş, "Kurban kesmek için alana gittik. Hayvan elimizden kaçtı. Bizde ipi bırakmadık, düştüm. Bilek komple dönmüş. Kırıklar var. Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz, öyle görünüyor. Arkadaşlar hala kurbanı yakalamak için uğraşıyor."

750 kiloluk tosunun boynuzları ayağına battı

Acile gelen bir diğer vatandaş da 750 kiloluk tosunu keserken boynuzlarının ayağına batması sonucu yaralandığını belirterek, "Tosunu keserken, boynuzları ayağıma battı. Valla çok acıyor. Bir de bayramın ilk gününde... Ben böyle bir acı görmedim. Her kurban kendimiz kesiyorduk. İlk defa başımıza geldi. Ne yazık ki bu sefer böyle bir kaza yaşandı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu - Son Dakika
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