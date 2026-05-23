Kurban Bayramı\'nda İzmir-Ankara Yolunda Yoğunluk

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İzmir yönünden Ankara istikametine doğru akıcı yoğunluk oluştu.
Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunda araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.
Polis ve jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
