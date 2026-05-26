Kurban Bayramı'nda Müzik ve Eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Müzik ve Eğlence

Kurban Bayramı\'nda Müzik ve Eğlence
26.05.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Mevlüt Akın, semt pazarında kendi şarkılarıyla kıyafet satışı yapıyor.

DÜZCE'de Kurban Bayramı öncesi semt pazarında tezgah açan Mevlüt Akın, kendi bestelediği şarkıları söyleyip, satış yapıyor.

Semt pazarlarında kıyafet satan Mevlüt Akın, Kurban Bayramı öncesi ürünlerini satmak için Düzce'de tezgah açtı. Akın, açtığı müzik eşliğinde kendi bestelediği şarkılarını seslendirerek satış yapıyor. Akın'ın neşeli tavırları semt pazarına renk katarken vatandaşlarında ilgisini çekiyor.

Semt pazarlarında kıyafetlerini satabilmek için şarkı bestelediğini söyleyen Mevlüt Akın, "Kendimce bestelediğim şarkıları sazlı, sözlü ve ritimli olarak alışverişe gelen müşterilerimize söylüyorum. Kimi zaman oynayanlar oluyor eğlenceli buluyorlar. Hem eğleniyorum hem de eğlendiriyorum. Pazarda çektiğim videolarımı sosyal medyaya yüklüyorum. Sosyal medyada da çok büyük beğeniler alıyorum. Kendimce kurduğum cümleleri ritme döktüm. Ritme döktüğüm için de daha çok eğlenceli oldu. En sonunda işi biraz daha geliştirdik, şimdi de saza döktük devam ediyoruz" diye konuştu

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Güncel, Düzce, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Müzik ve Eğlence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:39
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor Ağabeyinin bir tahmini var
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:22:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Müzik ve Eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.