Kurban Bayramı'nda Satışlar Düşük - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Satışlar Düşük

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23.05.2025 09:41
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Kurban Bayramı\'nda Satışlar Düşük
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Ankara'da kurbanlık satışları, maliyetler ve alım gücünün düşmesi nedeniyle zor durumda.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Türkiye'nin 81 ilinden Başkent'e hayvanlarını getiren üreticiler, talebin az olması ve maliyetlerin artmasından dert yandı. Erzurumlu besici Mehmet Karakaya, "Millet şu anda perişandır. Kimse yalan söylemesin. Tarım ve Orman Bakanı sesimi duyarsa, millete biraz yardımcı olsunlar" dedi. Ağrılı besici Muhammed Bahadır ise "Satışlar bu sene geçen seneye göre az. Alıcı dipten vuruyor, çiftçi ölmüş durumda. Böyle giderse seneye burada olmayabiliriz" diye konuştu.

Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'na Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanlarını getiren üreticiler, yaşadıkları sorunları anlattı. Üreticiler, satışların geçen seneye göre az olduğunu ve ithal hayvanların getirilmesinin, üreticiye zarar verdiğini belirtti. Satıcılar, halkın alım gücünün düşmesinin de satışların etkilediğini işaret etti. Besiciler, ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin şunları söyledi:

Erzurumlu besici Mehmet Karakaya: "Satışta hiçbir hayır kalmadı artık. Müşteri yok, gelen yok. Ortalama fiyatlar 160-170 bin lira. Devlet, yurt dışından mal getirdiği için çok mal kalıyor. Türkiye'nin malı Türkiye'ye yeter. Yurt dışından hayvan getirdikleri için bizim hayvanlarımızın değeri düşüyor. Onlar ucuz ama eti iyi değil.

"Yem fiyatları çok pahalı"

Yem fiyatları çok pahalı. Şu anda 750 lira. Tarım ve Orman Bakanı bu işten hiç anlamıyor. Sesimi duysun. Hiç demiyor ki 'kardeşim bu üretici ne yapıyor, ne yediriyor'. Millet şu anda perişandır. Kimse yalan söylemesin. Tarım ve Orman Bakanı sesimi duyarsa, millete biraz yardımcı olsunlar."

"Alıcı dipten vuruyor, çiftçi ölmüş durumda"

Amasyalı besici İsmet Kanpolat: "Fiyatlar geçen seneye göre biraz pahalı. 140-160 bin lira civarı. Yem de geçen sene 350 liraydı bu sene 650 oldu. Biraz etkiledi bizi."

Ağrılı besici Muhammed Bahadır: "Satışlar bu sene geçen seneye göre az. Alıcı dipten vuruyor, çiftçi ölmüş durumda. Bir torba yem 780-800 lira arası. Maliyet çok kötü. Böyle giderse seneye burada olmayabiliriz. İthal mal getiriyorlar. Müşteri onu daha uyguna aldığı için çiftçi şu an kötü durumda. Sıkıntıdayız biz."

"Ekonomik krizden dolayı vatandaşta para yok"

Amasyalı besici Murat Canpolat: "Bu sene 43 hayvan getirdim 20 tanesini sattım. Geçen seneye nazaran bu sene biraz daha alıcı düşük. Ekonomik krizden dolayı vatandaşta para yok. Emekli 14 bin 500 lira maaş aldığı için kendisi zor geçiniyor, 20 bin lira ev kirası veriyor. Ev kirası mı versin, evini mi geçindirsin, yoksa kurban mı alsın?"

"Allah herkese kolaylık versin"

Tokatlı çiftçi Necati Gürpınar: "Tokat'tan geleli iki gün oldu. 4-5 tane satabildim. Küçükbaş fiyatları ortalama 20-30 arası değişiyor. Yem fiyatları bizi çok etkiledi. Çok pahalı. İthal hayvanlar gelirse bizi daha da çok etkiler. Durum böyle, satmaya çalışıyoruz. Allah herkese kolaylık versin."

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Kurban, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Satışlar Düşük - Son Dakika

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