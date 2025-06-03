Kurban Bayramı'nda Sıcak Hava Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada (MGM), yurt genelinde Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı paylaşıldı. Açıklamaya göre, batı kesimlerinden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine girileceği bildirildi.

MGM'den yapılan açıklamada, arife gününden Kurban Bayramı'nın son gününe kadar yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağı paylaşıldı. Yayımlanan rapora göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre, arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1'inci günü Doğu Anadolu'nun doğusunun, bayramın 2'nci günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bayramın 3'üncü günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin bayramın 4'üncü günü Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük şehirde hava durumu

Arife günü ve bayram süresince Ankara'nın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise; Perşembe 11 ila 13/ 27 ila 29, Cuma 13 ila 15/ 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16/ 30 ila 32, Pazar 14 ila 16/ 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17/ 30 ila 32 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise; Perşembe 18 ila 20/ 29 ila 31, Cuma 17 ila 19/ 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19/ 26 ila 28, Pazar 16 ila 18/ 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19/ 27 ila 29 derece olması bekleniyor.

İzmir'de genellikle az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise; Perşembe 20 ila 22/ 33 ila 35, Cuma 20 ila 23/ 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22/ 33 ila 35, Pazar 20 ila 22/ 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22/ 31 ila 33 derece olacak.