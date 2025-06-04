Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Hayvanat Bahçesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 153 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, gerekli aşı ve koruyucu uygulamalarının veteriner hekimler tarafından takip edildiğini, 3 gün boyunca hayvanat bahçesinin ziyaretçilere ücretsiz olacağını kaydetti.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, vatandaşları çocuklarıyla bu özel alana davet etti.