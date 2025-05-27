Kurban Bayramı\'nda Yakalama Timi Görevde

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personellerinden oluşan "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda görev yapacak.

Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik tim, yaklaşık bir aydır kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekle eğitim yapıyor.

Bayram süresince kent genelinde Alo 153'e gelecek ihbarları değerlendirecek tim, kaçan hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "kurban yakalama timi" kurduklarını söyledi.

Timin bayram süresince görev yapacağını anlatan Özsöyler, şunları kaydetti:

"Ekibimiz önce kementle yakalamaya çalışacak ancak çok agresifse anestezik ve yatıştırıcı üfleme borularıyla veya anestezi tüfekleriyle veteriner hekimlerin belirlediği dozu vererek hayvanı yakalayıp vatandaşlara teslim edecek. Bunun yanında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kesilen hayvanların etlerinin yenip yenemeyeceğiyle ilgili kafalarında bir soru işareti oluşursa Doğal Yaşam Parkı'mıza gelerek veteriner hekimlerimizce etlerine muayene yaptırabilecekler. Bir aydır çalışan ekibimiz bugün hazır vaziyettedir."