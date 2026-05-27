Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar Artıyor
Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar Artıyor

27.05.2026 13:06
İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nda yaralanan 73 kişi hastanelere başvurdu.

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

İzmir'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar, kurbanlarını kesmeye çalıştığı sırada bıçak darbesiyle yaralandı.

Acemi kasaplardan 3'ü, kendi imkanlarıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

El ve kollarından yaralanan acemi kasaplar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aydın

Aydın'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan vatandaşlardan bazıları bıçak ya da hayvan darbesi nedeniyle yaralandı.

Kentteki hastanelere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bayramın ilk günü öğle saatlerine kadar il genelinde 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şehir Hastanesine başvuran Şeref Taşkın, 8 yıldır kesim yaptığını, tecrübeli olmasına rağmen kolunu kestiğini ve 20 dikiş atıldığını söyledi.

Denizli

Denizli'de bayram namazının ardından kent genelinde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.

Belirlenen kesim noktalarında vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirirken bazı vatandaşlar da evlerinin bahçesinde kesim yaptı.

Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu bıçakla el, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da yakınlarının yardımıyla hastanelere gitti.

Kentte bayramın ilk gününün öğle saatlerine kadar 153 "acemi kasap" hastaneye başvurdu. Bu yaralanma vakaları nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandı.

Uşak

Uşak'ta sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden kesi nedeniyle yaralananların yanı sıra kurbanı tutmaya çalışırken darbe alması sonucu yaralananların da olduğu görüldü.

Tedavisi tamamlananlar taburcu edildi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Güncel, Aydın, İzmir, Yaşam, Uşak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
