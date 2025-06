Kurban Bayramı Öncesi Alım Gücü Düşüyor

Haber: Erva Gün/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Temel gıda maddelerindeki fiyat artışları ve hayat pahalılığı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların alım gücünü de etkiledi. Bir yurttaş, "100 lirayla geziyoruz. Alım gücü yok. Ben de Tayyipçiyim ama yok, halkı öldürdü. Zengini zengin etti, fakiri fakir etti. Ama yine de oy veriyoruz, hata bizde. Oy vermemek lazım" derken bir başka yurttaş ise, "4 lirayla emekli kandırılır mı? Böyle bir devlet olur mu? Emekliye vereceksin 30, 35 bin lira ki kurban alabilsin" şeklinde konuştu. Bayram dolayısıyla Ankara'ya gelen bir yurttaş ise "Üç taksitle kurban keseceğiz yemin ederim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak için arife günü, Ankara Ulus Hali'ni tercih etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, cebindeki 100 lirayı göstererek, "Zor durumdayız. Görüyorsun 100 lirayla geziyoruz. Kimsede alım gücü yok. Durum kritik. Ben de Tayyipçiyim ama yok halkı öldürdü. Zengini zengin etti, fakiri fakir etti. Ama yine de oy veriyoruz, hata bizde. Oy vermemek lazım" dedi.

Kurban Bayramı'nda insanların alım gücünün düştüğünü ifade eden bir yurttaş, "4 lirayla emekli kandırılır mı? Böyle bir devlet olur mu? Emekliye vereceksin 30, 35 bin lira ki kurban alabilsin, bayram şekerini alsın. Bak bakalım birinin elinde paket var mı? Öyle yalandan geziyorlar. Alışveriş yok, yalandan çarşıya çıkmışlar" şeklinde konuştu.

"Mallarımız düşük, satış düşük"

Hal esnafı Faruk Yardımcı, satışların iyi olmadığını kaydederek, tatillerin kısa tutulmasını isteyerek, "Üreticilerin tarladaki malları hep çürüyor, hava sıcak. Mallarımız düşük, satış düşük. Hal boş, işimiz iyi değil. Kiraz yok, 400 lira. Meyve çeşitleri biraz pahalı. Domates 25 lira ama yüzüne bakan yok. Biber bugün hiç bulamadık. Sağ olsun marketçilere çok teşekkür ediyoruz, sayın komisyonculara, marketçilere, biberleri vere vere küçük esnaf biber alamadı. 10 liralık biber 70-80 liraya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Eskiden kurban kesmeyen et alıyordu, kendi nefsini köreltiyordu"

Kasap esnafı, "İnsanların et alım gücü biraz düştü" diyerek, "Fiyatlar çok yüksek olduğu için insanların alım gücü kalmadı artık. Daha önceleri biz tonlarca et satardık, artık kilolarca et satıyoruz. Eskiden kurban kesmeyen et alıyordu, kendi nefsini köreltiyordu ama şimdi et alım gücü de olmadığı için bakıyor" dedi.

Emekli bir yurttaş, alım güçlerinin düştüğünü vurgulayarak, "Alım gücümüz yok. Kiralar almış başını gidiyor. Elektrik, su, yakıt... 14 bin 650 lira alıyoruz maalesef. Vallahi billahi kurban kesmiyorum. Vallahi fasülye almaya geldim, Allah şahidimdir. Biz çok zor durumdayız. Mehmet Şimşek diyor ki, 'Düştü', TÜİK diyor ki 'Düştü'. Vallahi hiç düşmedi" şeklinde konuştu.

"65 yaşındayım temizliğe gidiyorum"

Bayram dolayısıyla İstanbul'dan Ankara'ya gelen emekli bir yurttaş, bu sene borçla kurban kestiklerini belirterek, "Üç taksitle kurban keseceğiz yemin ederim. Öyle kesiyoruz. Ben İstanbul'da oturuyorum 22 bin lira kira veriyorum ve temizliğe gidiyorum. 65 yaşındayım temizliğe gidiyorum" dedi.