Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Pendik Kurna’daki kurban satış alanında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı. Denetimlerde hayvanların kulak küpelerinden pasaport bilgilerine, veteriner sağlık raporlarına kadar resmi belgeler kontrol edildi; hayvanlarda hastalık belirtisi olup olmadığı incelendi.

Parıldar, hayvanların küpelerindeki karekodları 'Tarım Cebimde' uygulamasına okutarak kayıtları kontrol etti ve vatandaşları bu uygulamayı kullanmaya davet etti. Denetimler, alıcıların hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Parıldar, İstanbul’a sevkiyatı yapılan hayvan sayılarına ilişkin olarak, 36 binin üzerinde büyükbaş ve 32 binin üzerinde küçükbaş sevkiyatının gerçekleştirildiğini bildirdi. Küçükbaş sevkiyatlarının halen sürdüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Trakya ve Avrupa yakasının şap hastalığı ve koyun-keçi vebası açısından korunan bölge statüsünün devamı sağlanarak yeni düzenlemeler yapıldığı vurgulandı. Parıldar, bu düzenleme kapsamında belirli karantina ve analiz süreçlerini tamamlayan hayvanların Trakya ve Avrupa yakasına yetiştirme amacıyla geçişine izin verildiğini aktardı.

Parıldar, İstanbul genelinde Kurban Hizmetleri Komisyonu vasıtasıyla yaklaşık 940’a yakın geçici kurban kesim ve satış yerinin belgelendirildiğini bildirdi. Bu belgelendirme; hijyen, hayvan refahı, yem ve su erişimi, temizlik ile vatandaşların uygun şartlarda ibadet ve ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaya yönelik kontrolleri kapsıyor.

Pendik’teki pazarın kapasitesine dair verilen bilgiye göre pazarda 1.800 büyükbaş ve 900 küçükbaş kapasite bulunuyor. Denetim sırasında alanda yaklaşık 1.700 büyükbaş ve 700 küçükbaş hayvanın satışa sunulduğu kaydedildi. Ayrıca pazar alanında iki adet kesimhane bulunduğu ve bunların toplamda yaklaşık 500 kapasiteli olduğu belirtildi.

Denetimlerde hayvan refahının ön planda tutulduğu, hasta olabilecek hayvanların karantinaya alınarak bulaşıcı hastalık yayılımının önlendiği, karantina sonrası alınan kan numunelerinin analizleri neticesinde sağlıklı olduğu belirlenen hayvanların geçişine izin verildiği vurgulandı.

Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla bayram boyunca 7 gün 24 saat esaslı denetimlerin hem hayvan pazarlarında, hem geçici kesim ve satış yerlerinde hem de gıda işletmelerinde devam edeceğini açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın talimatları doğrultusunda ekiplerin sahada görev yapacağı belirtildi.

Kurban satıcısı Yüksel Aktaş, Erzurum’dan getirdikleri iki tır hayvanın büyük bölümünün satıldığını, satışların genel olarak iyi geçtiğini ve yoğun denetimler yapıldığını belirtti. Denetimler sırasında Parıldar, pazarlıklara da dahil olarak tarafların anlaşmasına yardımcı oldu ve renkli görüntüler oluştu.