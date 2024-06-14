Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun- Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatili için yola çıkanların etkisiyle Samsun'un Terme ilçesinden geçen Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi.
Kara yolunda oluşan trafik dolayısıyla ilçe merkezinden geçmek isteyen sürücüler, sıkışıklığa yol açtı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede önlem alan trafik polisleri, trafik akışını kesintiye uğramadan sağlamaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla Samsun-Ordu Kara Yolunda Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?