Kurban Bayramında Hastaneler Yaralılarla Doldu
27.05.2026 16:16
Ankara'da kurban kesiminde yaralananların sayısı 100'ü aştı, uzmanlar işi profesyonellere bırakılmasını önerdi.

Başkentte, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servisinde de kurban kesimi sırasında yaralananlar nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla hastanede önlem alarak 80 kişilik bir ekiple görevde olduklarını belirtti.

Bayramın ilk gününde oldukça fazla sayıda hastanın kesim sırasında yaralandığını aktaran Ergani, "60 civarında hasta geldi, hala da gelmeye devam ediyor. Bunun gün sonunda 100'ü geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kesim sırasındaki yaralanmalara karşı kamuoyunu her yıl bilgilendirdiklerini dile getiren Ergani, "Kurban Bayramı'nda özellikle profesyonel olmayan kişilerin ellerine bıçak veya satır alıp yaralandığını her sene görmekteyiz." dedi.

Ergani, bayramın ilk gününde kurban kesmeye bağlı yaralanmalar görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer günler için insanları uyarmak gerekiyor. Mesela ikinci, üçüncü günlerde, kurbanlar kesilip eve geçildikten sonra etler evde doğranmaya başlanıyor ve evdeki insanların yaralanması artıyor. Bunlarda da kadınlar oldukça ağırlıklı. Diğer günlerde de kıyma makinesine bağlı yaralanmalar oluyor. Kıyma makinesi bizim için oldukça ürkütücü, çünkü parmağı ve eli kaptırıyor insanlar. Onun koruması var ama güvenlik aparatını çıkarıyorlar ve insanlar ellerini kaptırıyor. Bizim için de bu cerrahi olarak oldukça güç, çünkü ezilmiş ve parçalanmış oluyor parmaklar."

"Önerimiz işi profesyonellere bırakmak." ifadesini kullanan Ergani, profesyonel kasapların da kaza yapma ihtimalinin yüksek olduğunu, bu sebeple yorulunca dinlenmelerinin ve dalgın olmamalarının gerektiğini vurguladı.

"Kesimi kasapların yapması çok önemli"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Yaşar da plastik cerrahi ekibi olarak bayram nöbetinde yoğun bir gün geçirdiklerini, yaklaşık 60 hastaya müdahale ettiklerini anlattı.

En sık görülen kazanın, bıçağın kaymasına bağlı olarak sol elde oluşan yaralanmalar olduğunu belirten Yaşar, "Sabah saatlerinde çoğunlukla acemi kasaplar, akşama doğru da yorgunluğun artmasıyla birlikte profesyonel kasaplar daha çok yaralanıyor." diye konuştu.

Yaşar, "Bizim önerimiz işi ehline bırakmak. Özellikle kesim işini kasapların yapması çok önemli." dedi.

Kurban keserken elinden yaralanarak hastanenin acil servisine gelen Hüdaverdi Çetin de başından geçenleri gülerek anlattı.

Oğulları ve damadıyla kurban kesmeye çalıştığı sırada kurbanlığın boynuzunun eline saplandığını söyleyen Çetin, acildeki doktorların hemen müdahale ederek yaraya dikiş attığını belirtti.

Çetin, "Her sene kesiyoruz, ilk kez oldu. Bu yaşıma kadar ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Hayvan büyük olunca fazla dikkat edemiyorsun, 3-5 kişi demiyor kaldırıp atıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

