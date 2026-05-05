Kurban Pazarı İçin Kayıt Tarihleri Belirlendi

05.05.2026 22:47
Melikgazi'de kurban pazarı esnafı için ön kayıt 4-8 Mayıs, kesin kayıt 11-12 Mayıs'ta yapılacak.

Melikgazi Belediyesi, kurulacak kurban pazarında yer alacak esnaf için ön kayıt ve kesin kayıt tarihlerini belirledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kurban satış yerlerinden faydalanmak isteyen esnafların 4-8 Mayıs tarihleri arasında ön kayıt, 11-12 Mayıs tarihlerinde ise kesin kayıt yaptırabileceğini bildirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıkların başladığını belirten Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini yapması için kurban pazar yerlerimizde tüm hazırlıklarımızı tamamlamak üzere çalışmalara başladık. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 bin metrekare büyüklüğündeki kurban pazarımızda 5 yıldır vatandaşlarımız temiz, konforlu ve nitelikli hizmet alıyor." ifadelerini kullandı.

Pazar yerinde düzen ve disiplinin hakim olduğunu dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurban satış yerlerinden faydalanmak isteyen esnafımızın ön kayıt işlemleri için 4-8 Mayıs tarihleri arasında 09.00-17.00 saatlerinde 0352 252 18 90 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıt sürecinde en fazla 2 yer talep edilebilecek olup, başvuru yapan esnaflarımıza verilen ön kayıt sırasına göre çağrılarak kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kesin kayıt işlemlerimiz ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'da Mimarsinan Kurban Pazar Yeri'nde, işgaliye ücretlerinin yatırılması suretiyle ön kayıt sırasına göre çağrılarak yer teslimi yapılacak. Beştepeler Kurban Pazar Yeri için ise 12 Mayıs'ta belediyemiz veznelerine şahsen başvurarak işgaliye ücreti yatırılması gerekiyor. Ardından saat 10.00'da Merkez Zabıta Amirliği'nden ön kayıt sırasına göre çağrılarak kesin kayıt işlemleri tamamlanacak. Ayrıca Mimarsinan Kurban Satış Yeri'nde büyükbaş kesim kayıtları 0352 252 13 33 numaralı telefondan yapılacak."

Kaynak: AA

