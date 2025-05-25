Kurban Pazarında Dev Tosun: Şampiyon - Son Dakika
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Kurban Pazarında Dev Tosun: Şampiyon

Kurban Pazarında Dev Tosun: Şampiyon
25.05.2025 11:09
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Bağcılar'da 1 ton 150 kg ağırlığında Kars'tan gelen 'Şampiyon' tosun, kurban pazarının ilgi odağı.

BAĞCILAR Belediyesi'nin Mahmutbey Mahallesi'nde kurduğu kurban satış pazarının dikkat çeken kurbanlığı Kars'tan gelen 1 ton 150 kilo ağırlığındaki dev tosun 'Şampiyon' oldu.

Kurban Bayramı'na 1 hafta kala pazarlarda hayvan satışları hızlandı. Bağcılar Belediyesi'nin Mahmutbey Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana kurduğu Kurban Satış Pazarı ve Kesim Alanı'nda da hareketli günler yaşandığı ve kurban pazarına Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar geldiği aktarıldı.

EN AĞIR TOSUN 1 TON 150 KİLOGRAM

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Pazar Satış Alanı'nda herkesin bütçesine uygun kurbanlık hayvanlar bulunuyor. Kurbanlık almak isteyenler, besiciler ile sıkı pazarlık içine giriyor. Kurban pazarının ilgi odağı ise Kars'tan gelen 'Şampiyon' adlı tosun oldu. 1 ton 150 kilogram ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olma unvanını elinde bulunduran Şampiyon, 400 bin TL verecek olan alıcısını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

ULAŞIM AÇISINDAN ÇOK MERKEZİ BİR NOKTADA

Kurban Bayramı öncesi temizlikten denetimlere kadar birçok alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Hizmetlerimizden biri de kurban satış ve kesim alanımız. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamdan alabilmesi ve kesebilmesi için güzel bir alan ayarladık. Özellikle ulaşım açısından çok merkezi bir noktada. Kurbanlık satın almak isteyen ve kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız çok rahat ulaşabilirler" dedi.

Kaynak: DHA

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