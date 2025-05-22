Kurbanlık Hayvan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Kurbanlık Hayvan Denetimleri Artırıldı

Kurbanlık Hayvan Denetimleri Artırıldı
22.05.2025 09:29
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Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkleri denetleniyor. Sağlık ve evrak kontrolleri yapılıyor.

ERZİNCAN'da, batı illerine gerçekleştirilen kurbanlık sevkleri denetleniyor. Akyazı mevkiindeki hayvan kontrol noktasında durdurulan TIR'lardaki kurbanlıkların sağlık durumları, sevk belgeleri ve küpeleri titizlikle inceleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi doğu illerinden batıya hayvan sevklerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erzincan- Erzurum kara yolundaki Akyazı mevkiinde kurulan hayvan kontrol noktasında uzman görevliler, TIR'larla batı illerine taşınan kurbanlıkların küpeleri, sağlık raporları, pasaportlarını kontrol ediliyor. Evrakı eksik ya da hata bulunanların geçişine izin verilmiyor.

Hayvan kontrol noktasında denetimlere katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, büyük ve küçükbaş kurbanlık taşıyan 2 TIR'da incelemede bulundu. Kontroller sonrası bilgi veren Koçker, "Veteriner hekim arkadaşlarımız belge kontrolü yaptılar. Daha sonra belgedeki hayvanlarla TIR'larda yüklü olan hayvanların uyumlu olup olmadığını kontrol ettiler. Bu hayvanların zaten sevk raporları düzenlenirken çıkış illerinde gerekli kontrolleri, aşı kontrolleri, küpe kontrolleri ilgili il ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yapılıyordu. Bizde burada ikinci bir kontrolü gerçekleştirdik. Bütün aşılarının tam olduğunu, bakanlığımızca uygulanan küpelerinin takılı olduğunu tespit ettik. Hayvanlarımızda yaptığımız görsel incelemede de herhangi bir hastalık bulgusuna rastlamadık" dedi.

'MEVZUAT GEREĞİ GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ'

Kurbanlıkların İstanbul Anadolu yakasına götürüldüğünü ifade eden Koçaker, "Erzincan'ın tüm giriş noktalarında bu kontrolleri Kurban Bayramı'na kadar gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramı dışında da bu kontrolleri yapıyoruz. Malumunuz Kurban Bayramı'nda hayvan hareketliliği biraz daha fazla olduğu için Erzincan genelinde 27 personel ile giriş noktalarımızda il ve ilçelerimizde bu kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda Erzincan'da 47 aracı inceledik. Bu 47 araçta bulunan bin 457 küçükbaş hayvanı ve 967'de büyükbaş hayvanı kontrol ettik. Şu an yürürlükte bulunan 5996 sayılı kanunumuza aykırılık durumları ile alakalı bir tespitte bulunmadık. Ancak herhangi bir konu tespit ettiğimizde mevzuata aykırı bir durum tespit ettiğimizde de ilgili mevzuat gereği gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Erzincan, Ekonomi, Akyazı, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurbanlık Hayvan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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