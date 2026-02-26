Küre'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Spor Eğitimi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde "Sporla Tanışıyorum Projesi" kapsamında ana sınıfı öğrencilerine spor yaptırıldı.

Küre Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sporla Tanışıyorum Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ana sınıfı öğrencileri ilk kez spor salonu ortamında spor yaptı.

Etkinlikte minik öğrencilere yönelik temel spor eğitimi, milli judo antrenörü ve Gençlik ve Spor Küre İlçe Müdürü Veysel Gezergün tarafından verildi.

Program kapsamında pilates eğitmeni Banu Kevser Gezergün de öğrencilere egzersiz ve etkinlikler yaptırdı.

Renkli görüntülere sahne olan programda, palyaço eşliğinde etkinlik de düzenlendi.

Çocukların hem eğlendiği hem de sporla tanışma fırsatı bulduğu organizasyonda, erken yaşta spor alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.