Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dev Türk bayrağı açarak kutladı - Son Dakika
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Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dev Türk bayrağı açarak kutladı

Edirne'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na hazırlanan Kürek Milli Takımı, antrenman sonrası Meriç Nehri'nde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Antrenör Sonat Doğan, hedeflerinin yarışlarda madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı Edirne'de dinletmek olduğunu belirtti.

30.08.2024 09:46
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Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Meriç Nehri'nde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

Edirne'de 7-8 Eylül'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, sabah antrenmanı sonrası Meriç Nehri'nde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluşu için çok önemli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk halkına kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını belirten Doğan, "Milli bir görev için buradayız. Önümüzdeki hafta sonu 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası var. Sporcularımızla beraber milli takım kampındayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da 50 metrelik bir Türk bayrağını açarak burada antrenman sonrası kutluyoruz. Amacımız yarışlarda madalya ve madalyalar kazanarak İstiklal Marşı'nı Edirne'de Türk halkına dinletmek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dev Türk bayrağı açarak kutladı - Son Dakika

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