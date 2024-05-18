Küresel İletişim Derneği Konferansı Türkiye'de düzenlendi - Son Dakika
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Küresel İletişim Derneği Konferansı Türkiye'de düzenlendi

Küresel İletişim Derneği Konferansı Türkiye\'de düzenlendi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı, Türkiye'de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Konferansa 15 ülkeden katılımcılar iştirak etti ve medya yoğun ilgi gösterdi. Konferansta iletişimin geleceği, demokrasi ve savaş haberciliği gibi konular tartışıldı.

18.05.2024 11:25
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Küresel İletişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Kamalipour, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nın düzenlenmesini, " Türkiye'de olmak mutluluk verici." şeklinde nitelendirdi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, 15-17 Mayıs'ta Küresel İletişim Derneğince "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı düzenlendi.

Küresel İletişim Derneği Başkanı Kamalipour, konferansların ne zaman başladığını, amaçlarını ve Türkiye'deki izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

"Fahrettin Altun sayesinde medya, konferansa yoğun ilgi gösterdi"

Kamalipour, söz konusu konferansın düzenlenmesini, "Türkiye'de olmak mutluluk verici." şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yoğun programı içerisinde konferansın açılış konuşmasına katılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Kamalipour, "Bu, beni mutlu etti. Onun sayesinde medya, konferansa oldukça yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.

İlk konferans 2007'de başladı

Kamalipour, Küresel İletişim Konferansı'nın Çin'in Şanghay kentinde 2007'de başladığını ifade ederek söz konusu tarihten bu yana dünyanın çeşitli bölgelerinde bu konferansları düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de 16'ncı konferansı düzenlediklerini dile getiren Kamalipour, "Çok başarılı bir konferans oldu, 15 ülkeden katılımcılar var. Katılımcıların 23'ü uluslararası, 7'si Türkiye'deki üniversitelerden. Bu durumdan oldukça memnunuz." dedi.

Küresel Medya Dergisi Ağı

Dünyanın çeşitli ülkelerinden fakülte üyelerini bir araya getirmek, öğrenci değişimleri sağlamak, öğrencilerle akademisyenleri buluşturmak ve bilgiyi paylaşmak için bu konferansları düzenlediklerini vurgulayan Kamalipour, bunun medya ve iletişim için oldukça önemli ve kalıcı bir katkı sağladığını vurguladı.

Kamalipour, Küresel Medya Dergisi Ağı'nın 2002'de kendisi tarafından kurulduğunu anımsatarak derginin 11 farklı ülkede bağımsız baskılarının olduğunu hatırlattı.

Türkiye'deki baskının oldukça başarılı olduğunu ifade eden Kamalipour; Meksika, Rusya, Çin ve Arap dünyasında da derginin çıktığını kaydetti.

"Medyanın ( İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı) bu savaşı aktarış biçimiyle alakalı tartışma ortamı yaratılmış oldu"

Konferansın yönetim ekibinde bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Büşra Tosun Durmuş, "Koordinasyonla ilgili çok kısa bir zamanımız oldu ve bu kısa zaman da yaklaşık iki ay gibi bir süre ki bir konferans hazırlamak için mucizevi bir süre diyebiliriz. Normal süreç bir yıl kadardır." dedi.

İki ay boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Durmuş, geri dönüşlerin olumlu olduğunu ve konferansın gelenekselleşen Küresel İletişim Derneği konferansları arasında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Durmuş, konferansta demokrasiyle alakalı oturumlarda panelistlerin daha ileri bir demokrasi anlayışı ve bunun medya üzerinden nasıl uygulamaya sokulacağını çokça tartıştığını belirtti.

Savaş haberciliğine ilişkin önemli tartışmaların yaşandığını dile getiren Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medyanın (İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı) bu savaşı aktarış biçimiyle alakalı bir tartışma ortamı yaratılmış oldu, ki biz bu toplantıda bunun vurgulanması, bu konunun muhakkak ön plana gelmesini talep ediyorduk. Dolayısıyla bu anlamda yapılacak sunumlar da önemliydi. Bence karşılık da buldu. Güzel bir ortam oluştu; saygılı, karşılıklı fikirlerin ifade edildiği bir ortam oluştu."

Kaynak: AA

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