Küresel ısınma nedeniyle sıcak hava dalgaları 35 kat daha olası hale geldi

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Meksika, Orta Amerika ve ABD'nin bazı bölgelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle Sanayi Devrimi öncesine kıyasla 35 kat daha olası hale geldiği belirtildi.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan araştırmada, insan kaynaklı küresel ısınmanın Kuzey ve Orta Amerika'daki aşırı sıcaklar üzerindeki etkisini gözlemlemek için mayıs ve haziran aylarının 5 gününde maksimum gündüz ve gece sıcaklıkları incelendi.

Uzmanlar, insan kaynaklı küresel ısınmanın hava sıcaklığını gün içinde yaklaşık 1,4 santigrat derece artırdığını, bu durumun aşırı sıcak dalgalarını Sanayi Devrimi öncesi döneme kıyasla 35 kat daha olası hale getirdiğini tespit etti.

Gece sıcaklıklarının da yaklaşık 1,6 santigrat derece arttığını belirleyen uzmanlar, artış eğiliminin devam edeceğini ve yayılabileceğini belirtti.

Uzmanlar, fosil yakıt üretiminin durdurulması için gerçek bir faaliyette bulunulmazsa ölümcül sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına dikkati çekti.

The Guardian'ın haberine göre, araştırmanın yazarlarından Izidine Pinto, "İnsanlar, atmosferi fosil yakıt emisyonlarıyla doldurduğu sürece sıcaklıklar daha da kötüleşecek ve savunmasız insanlar ölmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Meksika'da yılın başından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125'e çıkmış, bazı eyaletlerde hava sıcaklığı 45 santigrat dereceyi aşmıştı.