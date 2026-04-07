Altın Rekor Seviyelerden Düşerken Petrol 111 Doları Aştı

Küresel piyasalar, savaş öncesi rekor seviyelere yaklaşan ons altının hızlı düşüşüyle temkinli bir haftaya başladı. Dün 4.600-4.700 dolar bandında işlem gören ons altın, bazı günlerde yüzde 3’e varan kayıplar yaşadı. Uzmanlar, altında yaşanan gerilemenin üç temel nedene dayandığını ifade ediyor: ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı olarak faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturması, Orta Doğu’daki gerilimlere rağmen jeopolitik risk algısındaki değişim fiyatlara yansıması ve rekor seviyelerin ardından başlayan kâr satışlarının düşüşü hızlandırması.

Ons altın fiyatlarının son günlerde kesintisiz gerilemesi, piyasalarda temkinli bir atmosfer yarattı. Uzmanlar, mevcut tabloda altının güvenli liman talebi ile yüksek faiz baskısı arasında sıkıştığını ifade etti. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, güçlü NFP verisinin merkez bankalarının sıkılaşma endişelerini artırdığını ve petrol kaynaklı enflasyon kaygılarının altının geleneksel güvenli liman rolünü zayıflattığını belirtti. Saxo Markets Singapur Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana ise 200 günlük hareketli ortalamanın şimdilik korunduğunu ve ay sonundaki toparlanmanın satış baskısının hafiflediğine işaret ettiğini söyledi.

Öte yandan 2025’te iki kattan fazla değer kazanan ons gümüş, 63 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra sınırlı toparlanmayla dün 73 dolar seviyesine yükseldi. Analistler, gümüş için uzun vadeli beklentilerini de paylaştı. Fiyatlardaki oynaklığa rağmen, gümüşün ons başına 100 doları aşabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, güneş panelleri, otomotiv ve elektronik sektörlerinden gelen artan endüstriyel talebe bağlanıyor. BlackRock ve JP Morgan analistleri, gümüşün 2026 sonuna kadar 80 doların üzerine çıkabileceğini, 2030’a kadar ise 100 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatları haftaya sınırlı bir düşüşle başladı. Yatırımcıların odağında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği süre yer aldı. Haziran vadeli Brent petrol gün içinde varil başına 110,77 doları gördü. Batı Teksas tipi (WTI) petrol ise 111 dolar seviyelerinde işlem gördü. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Salı gününe kadar yeniden açması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu. Ayrıca OPEC+ ülkeleri, sekiz üyenin Mayıs ayında üretimi günlük 206 bin varil artırma kararı aldığını duyurdu. Tüm bu gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Haftanın ilk işlem gününde 45 günlük ateşkes ihtimaline yönelik haberler, hisse senedi piyasalarında olumlu bir hava yarattı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,3 yükselirken, teknoloji hisseleri diğer sektörlere göre daha iyi performans gösterdi. ABD hisse senedi vadelileri de toparlanma sinyalleri verirken, S&P 500 vadelileri yüzde 0,2 artış kaydetti. Küresel piyasalarda yılın ilk iki ayında pozitif görünümde olan MSCI Dünya Endeksi, mart ayında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 6,6 düştü. Böylece yıl başından bu yana toplam kayıp yüzde 3,9’a ulaştı. İlk çeyrekte enerji sektörü, yükselen petrol fiyatları ve arz endişelerinin etkisiyle yüzde 36 ile en güçlü performansı gösterdi.