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Küresel Sağlık İşbirliği Artıyor

Bakan Memişoğlu, Cenevre'de DSA'da ikili sağlık işbirliklerini güçlendirmek için görüşmeler yaptı.

19.05.2025 21:55
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi'ne (DSA) katılmak üzere geldiği Cenevre'de mevkidaşlarıyla görüştü.

Memişoğlu, Cenevre'deki temaslarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsviçre Federal Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirten Memişoğlu, "Ülkelerimizin sağlık alanındaki işbirliğini ileri seviyeye taşıyacak adımlara dair istişarelerde bulunduk. İkili ilişkilerimizin daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze ve beraberindeki heyetle de buluştuklarını aktararak "Görüşmemizde küresel sağlıktaki güncel gelişmeleri, gelecek beklentilerini ve bölgesel fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. İkili görüşmelerimizin Türkiye ile Gürcistan'ın sağlık alanındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ve beraberindeki heyetle de bir araya geldiklerini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Görüşmemizin ardından 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Önümüzdeki dönemde sağlık alanındaki işbirliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor, attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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