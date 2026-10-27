Küresel sağlık paydaşları 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda buluşacak - Son Dakika
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Küresel sağlık paydaşları 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda buluşacak

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Küresel sağlık paydaşları, İstanbul'da düzenlenecek 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bir araya gelecek.

Küresel sağlık paydaşları, İstanbul'da düzenlenecek 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bir araya gelecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dünya sağlığının kalbinin kıtaların buluştuğu İstanbul'da atacağını belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımız ve TÜSEB işbirliğiyle 29-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda küresel sağlık paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıkta üreten, geliştiren ve küresel ölçekte öncü olan gücümüzle geleceğe yön vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
İstanbulGüncelSon Dakika

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