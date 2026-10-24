Küresel Sumud Filosu, Livorno'da gemiye engel olan 3 tekneye el konulduğunu açıkladı - Son Dakika
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Küresel Sumud Filosu, Livorno'da gemiye engel olan 3 tekneye el konulduğunu açıkladı

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Küresel Sumud Filosu, Livorno'da askeri malzeme taşıdığı iddia edilen Sunaid X gemisine engel olan 3 tekneye el konulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre gemi geciktirildi, malzemeler boşaltılamadı; İtalya medyası geminin askeri malzeme taşımadığını ileri sürdü.

Küresel Sumud Filosu, ABD'nin İtalya'daki üssüne askeri malzeme taşıdığı iddia edilen geminin İtalya'nın Livorno Limanı'na girişini engellemek isteyen 3 tekneye el konulduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosunca yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İtalya'nın Sicilya adasındaki üssüne askeri malzeme taşıdığı iddia edilen Sunaid X adlı geminin liman çalışanlarının da desteğiyle limana gelişinin geciktirildiği, gemideki malzemelerin boşaltılamadığı ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu'ndan ve yerel halktan 10 aktivist ile 3 teknenin geminin yolunu kestiği aktarılan açıklamada, savaş malzemesi taşıyan bir geminin geçişine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İtalya polisinin aktivistler hakkında işlem başlattığı ve 3 tekneye el koyduğu bilgisi paylaşılırken, barışçıl teknelerin alıkonulması yerine savaş malzemesi taşıyan gemilerin geçişlerine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bu arada, İtalya medyası ise limana girişi engellenen geminin askeri malzeme taşımadığını ileri sürdü.

Kaynak: AA
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