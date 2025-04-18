Küresel Vicdan Çağrısı: TİDKONSEY Beyannamesi - Son Dakika
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Küresel Vicdan Çağrısı: TİDKONSEY Beyannamesi

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Gaziantep'te düzenlenen İlahiyat Dekanlar Toplantısı'nda Gazze için acil çözüm çağrısı yapıldı.

18.04.2025 12:09
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GİBTÜ'den küresel vicdan çağrısı: TİDKONSEY Beyannamesi açıklandı

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Kalite Geliştirme Çalışmaları Odaklı 29. Dekanlar Toplantısı'nın sonuç beyannamesi açıklandı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nin 29. toplantısına ev sahipliği yaptı. 17 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirilen toplantı, "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları" temasıyla 3 oturumda düzenlendi. Toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 78 dekan, 14 rektör ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Sonuç Beyannamesi GİBTÜ'de açıklandı

Toplantı sonunda hazırlanan sonuç beyannamesi, TİDKONSEY Başkanı GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından kamuoyuna açıklanan yalnızca akademik vizyon değil, aynı zamanda evrensel insani değerler açısından da önemli mesajlar içerdi.

Gazze için küresel duyarlılık: Sessiz kalmak suça ortak olmaktır

Beyannamenin dikkat çeken ilk bölümü, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ayrıldı. İsrail'in saldırıları "soykırıma varan boyutta" tanımlaması yapılırken, Prof. Dr. Şehmus Demir, "Gazze'de yaşanan bu katliamların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu mücadele, ahlaki ve insani değerlere sahip her kişinin ve toplumun ortak sorumluluğudur" dedi.

Yapısal reform ve eğitimde dönüşüm çağrısı

İlahiyat fakültelerinde sürdürülebilir kalite için somut adımlar öneren beyannamede, "İkinci öğretimin kaldırılması kararının desteklendiği, birinci öğretim kontenjanlarının yeniden değerlendirilmesi, müfredatın istihdama uygun şekilde yenilenmesi ve uluslararasılaşma hedefi, Arapça ve Kur'an eğitiminde koordinasyon, İLİTAM programlarının sınırlandırılması veya kaldırılması, lisansüstü eğitimde kalite kriterlerinin artırılması, akademik yayıncılığın dijitalleşmesi, DOI, yapay zeka ve uluslararası etki ekseninde güçlendirilmesi, doçentlik süreçlerinde objektiflik, etik ve şeffaflık ilkeleriyle yeni yapıların kurulması" maddeleri yer aldı.

"Sadece öğreten değil, yön veren fakülteler olmalıyız"

GİBTÜ Rektörü ve TİDKONSEY Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir beyanname ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlahiyat fakülteleri, sadece geleneksel bilgi aktaran kurumlar değil, çağın sorunlarına çözüm üreten, insanlığı ahlaki değerlerle buluşturan, bilimsel sorumlulukla hareket eden merkezlerdir. Beyanname, bu misyonun açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Eğitim, Güncel, Gazze, Son Dakika

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