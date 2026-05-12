Küreselleşme ve Eğitimde Dönüşüm Konferansı

İSTANBUL Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTUSAM) tarafından koordine edilen ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nezihe Gümüş tarafından düzenlenen 'Küreselleşme, İklim Değişikliği ve Yapay Zeka: Gelecek için Eğitimi Yeniden Düşünme' başlıklı etkinlik, Kağıthane Kampüsü İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, küreselleşme, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi çağın temel dönüşüm dinamiklerinin eğitim sistemleri üzerindeki etkileri çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alındı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nezihe Gümüş üstlendi. Uluslararası saygınlığa sahip akademisyenlerin katılım sağladığı programda eğitim, toplum ve teknoloji ilişkisi farklı perspektiflerden değerlendirildi.

Programda konuşan University of Bath öğretim üyesi Prof. Dr. Hugh Lauder, 'Globalisation and Education in relation to the Climate Crisis and the Role of Time' başlıklı sunumunda küreselleşme ve iklim krizinin eğitim üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Uluslararası bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Lauder, iklim krizi, yoksulluk ve eşitsizliğin gençlerin gelecek algısını ciddi biçimde etkilediğini belirterek, birçok gencin artık eğitimi güvenli bir gelecek ve toplumsal yükselme aracı olarak görmediğini ifade etti. İklim krizinin yarattığı belirsizliklerin gençlerin geleceği hayal etme kapasitesini zayıflattığını söyleyen Lauder, yoksulluğun da öğrencileri uzun vadeli hedeflerden uzaklaştırarak günlük hayatta kalma mücadelesine yönlendirdiğini aktardı. Lauder, bu durumu 'zamanın çalınması' olarak tanımlayarak eğitim sistemlerinin yalnızca rekabet ve bireysel başarı odaklı değil; sürdürülebilirlik, toplumsal adalet ve iyi yaşam ekseninde yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Cardiff University öğretim üyesi Prof. Dr. Phillip Brown ise 'Education, Opportunity and the Future of Work in an Age of Artificial Intelligence' başlıklı sunumunda yapay zeka çağında eğitim ve iş gücü arasındaki ilişkiyi ele aldı. Yapay zekanın yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını belirten Brown, bilgiye dayalı meslekleri, kariyer anlayışını ve sosyal hareketliliği kökten dönüştüren küresel bir güç haline geldiğini söyledi. Geleceğin en büyük sorununun 'nitelikli insan eksikliği' değil, kaliteli iş fırsatlarının azalması olabileceğine dikkat çeken Brown, eğitim sistemlerinin artan rekabet ve sosyal eşitsizlik karşısında yeterince hızlı dönüşememesinin önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti. Brown ayrıca yapay zekanın insanı değersizleştiren değil, insan becerilerini geliştiren ve daha adil bir toplum oluşturmaya katkı sağlayan insan merkezli bir araç olarak kullanılmasının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Etkinlik kapsamında konuşan Prof. Dr. Hayal Köksal da 'From Educating Individuals to Collective Intelligence: Human-Centred Learning through Digital Collaboration (İmece)' başlıklı sunumunda geleneksel birey merkezli eğitim anlayışının yerini kolektif zekaya dayalı iş birliği odaklı öğrenme modellerine bırakması gerektiğini ifade etti. Dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla birlikte 'imece' kültürünün yeniden yorumlanabileceğini belirten Köksal, bilginin paylaşımı ve ortak üretim süreçlerinin eğitimde merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Günümüzde eğitim sistemleri yalnızca akademik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmamalı; iklim krizi, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi küresel meseleleri anlayabilen, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmelidir. İstanbul Kent Üniversitesi olarak öğrencilerimizi yalnızca bugüne değil, geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyoruz. Bu tür uluslararası akademik etkinlikler, niversitemizin bilimsel üretim gücünü ve küresel vizyonunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Etkinlikte yapılan değerlendirmelerde, eğitimde dönüşümün kaçınılmaz olduğu, dijitalleşme ve yapay zekanın öğrenme süreçlerini yeniden şekillendirdiği, kolektif öğrenme ve iş birliğinin ön plana çıktığı ve eğitim politikalarının küresel sorunlarla uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Programın, katılımcılara hem akademik hem de uygulamaya yönelik kapsamlı bir perspektif sunduğu ifade edildi.