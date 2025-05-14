Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel kurs merkezinde bir öğrencinin, tanımadığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İddiaya göre, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki özel kurs merkezinde 22 Nisan'da, 12. sınıf öğrencisi T.A.K. kurum dışında sokakta bulunan tanımadığı M.Ç'yi küfür ettiği gerekçesiyle pencereden uyardı.
İkili arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından M.Ç, T.A.K'nın bulunduğu sınıfa girdi.
Şüpheli M.Ç, elindeki kesici alet ve sopayla öğrenciyi darbetti. Sınıfa giren kurs sahibi, M.Ç'yi dışarı çıkardı.
Olayın ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, yaralanan T.A.K. ise hastaneye başvurarak darp raporu aldı. Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.
Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kurs Merkezinde Öğrenci Darbedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?