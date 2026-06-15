Kurs Merkezinde Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Kurs Merkezinde Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi

Kurs Merkezinde Yangın: 3 Öğrenci Dumandan Etkilendi
15.06.2026 18:53
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Balıkesir'de bir kurs merkezinde çıkan yangında 3 öğrenci dumandan etkilendi. Yangın klimadan çıktı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 5 katlı bir kurs merkezinde çıkan yangında 3 öğrenci dumandan etkilendi.

Eskikuyumcular Mahallesi Hisler Bulvarı'nda bulunan kurs merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride vatandaşların bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, sepetli araçla 3 öğrenciyi dışarı çıkardı.

Ambulansta ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma ve yoğun dumanı tahliye etme çalışması sürüyor.

İlk belirlemelere göre yangının klimadan çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA

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