Kursk'ta Novoivanovka Rusya'ya Geri Döndü - Son Dakika
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Kursk'ta Novoivanovka Rusya'ya Geri Döndü

Rusya, Ukrayna'nın girdiği Novoivanovka'yı kurtardığını duyurdu. Çatışmalar sürüyor.

12.12.2024 16:17
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ağustos başında girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde Novoivanovka yerleşim biriminin geri alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Bölgede Rusya ve Ukrayna askeri birliklerinin çatışmasının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda bölgedeki Novoivanovka yerleşim birimini kurtardı." denildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 40 bini aşkın askerini, 236 tankını, 175 piyade savaş aracını, 123 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1251 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kursk bölgesinde Daryino ve Plyohovo yerleşim birimlerinin geri alındığını bildirmişti.

Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kursk'ta Novoivanovka Rusya'ya Geri Döndü - Son Dakika

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