Kursk'ta Ukrayna'nın Kaybı

Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024'te girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde Novaya Soroçina yerleşim birimini geri aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Novaya Soroçina yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 64 bini aşkın askerini, 382 tankını, 290 piyade savaş aracını, 248 zırhlı personel taşıyıcısını ve 2 bin 84 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 22 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Kursk bölgesinde Pogrebki, Orlovka ve Nikolskiy yerleşim birimlerini geri aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy da geçen hafta yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprakların yüzde 64'ünü geri aldıklarını belirtmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.