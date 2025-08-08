Kurşunlama ve Yaralama Olaylarına 4 Tutuklama

Başakşehir ve Küçükçekmece'de iş yeri kurşunlanması ve silahla yaralama olaylarıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 30 ve 31 Temmuz'da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu atölyesinin kurşunlanması ve 1 Ağustos'ta Küçükçekmece'de meydana gelen silahla yaralama olaylarına ilişkin çalışma yapıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu şüpheliler M.G, Ü.A, S.A. ve M.S.A. yakalandı.

Adreslerde 1 ruhsatsız tabanca ve olaylarda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.