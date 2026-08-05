Kürt Sorununun Çözümü İçin Çerçeve Yasa Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kürt Sorununun Çözümü İçin Çerçeve Yasa Talebi

Kürt Sorununun Çözümü İçin Çerçeve Yasa Talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki STK'lar, çerçeve yasanın barışçıl çözüm için esas oluşturmasını istiyor.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları "çıkarılacak çerçeve yasanın Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne zemin oluşturacak bir çerçevede, kategorik ayrımlardan uzak ve bütüncül olması ve sürecin ilerlemesini engelleyecek dar ve güvenlikçi yaklaşımlar yerine toplumun tüm dinamiklerini kucaklayan, güveni ve adaleti tesis eden, ortak yaşamın önünü açan kurucu bir nitelik taşımasını" talep etti.

Aralarında Diyarbakır Barosu, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), İnsan Hakları Derneği, Özgür Kadın Hareketi'nin de yer aldığı meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri "çerçeve yasaya" ilişkin ortak açıklama yaptı.

Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu'ndaki açıklama Özgür Kadın Hareketi'nden Ayla Akat tarafından okundu.

Çerçeve yasanın bir nihayet değil, toplumsal temellerin atılacağı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Ata, şunları kaydetti:

"Bugün coğrafyamız ve Orta Doğu yeni bir tarihsel dönemin eşiğindedir. Yüz yılı aşkın süredir inkar, imha, asimilasyon ve savaş politikalarıyla derinleştirilen Kürt sorununun demokratik ve siyasal yöntemlerle çözümü artık ertelenemez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa da bu tarihsel dönemin ilk adımı olma iddiasını taşımalıdır. Çerçeve yasa bir nihayet değil, demokratik çözümün, barış hukukunun ve devamında gerçekleştirilecek dönüşüm sürecinin hangi esaslar üzerine yükseleceğini ifade eden, toplumsal temellerin atılacağı yeni bir dönemin başlangıcı olmalıdır."

"ÖCALAN ÖZGÜR ÇALIŞMA VE İLETİŞİM KOŞULLARINA KAVUŞMALI"

"Kürt sorununun çözümü ve bölgesel krizlerin aşılmasında, Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği barış stratejisi ile kadın özgürlük perspektifinin dikkate alınması gerektiğini" söyleyen Ata, "Bugün yürütülen ve tartışılan tüm hukuki düzenlemeler bu meşruiyetle ele alınmalıdır. Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarına kavuşması, fiziki özgürlüğünün sağlanması sürecin ilerlemesi bakımından tarihsel önemdedir. Bu rolün hukuki güvencesi çerçeve yasada somut karşılığını bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çıkarılacak yasanın Kürt sorununa çözüm üretecek bir zeminin oluşturması gerektiğini aktaran Ata, şunları söyledi:

"Gelinen noktada, yapılacak yasal düzenlemelerin nasıl hazırlandığı, nasıl uygulandığı ve ayrım yapılmadan toplumun farklı kesimlerinde ne ölçüde meşruiyet ve güven oluşturabildiği sürecin ilerleyebilmesi açısından belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Çıkarılacak yasa, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne zemin oluşturacak bir çerçevede, kategorik ayrımlardan uzak ve bütüncül olmalıdır. Sürecin ilerlemesini engelleyecek dar ve güvenlikçi yaklaşımlar yerine toplumun tüm dinamiklerini kucaklayan, güveni ve adaleti tesis eden, ortak yaşamın önünü açan kurucu bir nitelik taşımalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürt Sorununun Çözümü İçin Çerçeve Yasa Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

14:30
Beşiktaş’ta neler oluyor Vincenzo Italiano’dan şok Trossard açıklaması
Beşiktaş'ta neler oluyor? Vincenzo Italiano'dan şok Trossard açıklaması
14:18
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Hull City tarihine geçti
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:32:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kürt Sorununun Çözümü İçin Çerçeve Yasa Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.