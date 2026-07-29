Kurtalan'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Tekel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan H.E.P. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

H.E.P'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.