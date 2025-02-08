Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Fırat P. yönetimindeki 34 BMM 417 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan kara yolu Şenköy mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kemal P, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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