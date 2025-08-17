Kurtalan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

A.Y.T. yönetimindeki 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan- Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan 3 yaralı, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.