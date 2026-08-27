Kurtarma Çabasındaki İmam Boğuldu
Bartın'da boğulma tehlikesi geçirenleri kurtaran Yılmaz Çiftçi, denizde hayatını kaybetti.
Bartın'da boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.
İnkumu tatil beldesinde denize giren 3 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Yılmaz Çiftçi (58), cankurtaranlara destek olmak için denize girdi.
Boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi sağlıklı şekilde kıyıya çıkaran cankurtaran ekipleri, Çiftçi'nin denizde hareketsiz halde durduğunu fark etti.
Sudan çıkarılan Çiftçi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Emekli imam olduğu öğrenilen Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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