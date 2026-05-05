Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyonun yayın dünyasına kazandırılmasına ilişkin açıklama

05.05.2026 18:28
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar: - "Ahmedi Hani'den ve Fekiye Teyran'a kadar bir dizi Kürt edebiyatı klasiklerinin ve halk çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Kürt diliyle ilgili çalışmalar içerisinde en derli toplu koleksiyonlardan birini de oluşturuyor"

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kürtçe klasik eserlerin toplandığı koleksiyona ilişkin, "Ahmedi Hani'den ve Fekiye Teyran'a kadar bir dizi Kürt edebiyatı klasiklerinin ve halk çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Kürt diliyle ilgili çalışmalar içerisinde en derli toplu koleksiyonlardan birini de oluşturuyor." dedi.

Özcoşar, Rusya'nın Erzurum Konsolosluğunu 1850'li yıllarda yapan ve dil bilimiyle uğraşan Aleksandre Jaba'nın Molla Mahmud Bayezidi ile derlediği Kürtçe koleksiyonun, Mardin Artuklu Üniversitesinin çalışması sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığınca basımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Üniversitenin senato odasında yapılan toplantıda konuşan Özcoşar, Türkiye'de Kürdoloji çalışmalarını ilk başlatan üniversite olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Şu ana kadar birçok açıdan Kürt dili ve Kürt kültürüyle ilgili ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcoşar, bu konuda oldukça yetkin ve üst düzey bir akademik kadroya da sahip olduklarını kaydetti.

Özcoşar, üniversitelerinde Kürdoloji çalışmalarının 2008'in sonunda başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaşayan Diller Enstitüsü'nde Kürt Dili ve Kültürü Bölümünün kurulmasıyla müseccel bir hale geldi. Daha sonra biz lisans, yüksek lisans ve doktora programları açarak bu çalışmaları devam ettirdik. Şu ana kadar da yaklaşık 2 bine yakın yüksek lisans mezunumuz var. Dolayısıyla Kürt dili çalışmalarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da öncü olmaya yönelik bir çaba içerisindeyiz."

"(Koleksiyon) Ahmedi Hani'den ve Fekiye Teyran'a kadar bir dizi Kürt edebiyatı klasiklerinin ve halk çalışmalarının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Kürt diliyle ilgili çalışmalar içerisinde en derli toplu koleksiyonlardan birini de oluşturuyor." diyen Özcoşar, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bunun Türkiye'ye getirilmesi 2013'te merhum Prof. Dr. Kadri Yıldırım'ın çalışmalarıyla başlayan bir süreçle gerçekleşti. Bugünkü üniversite yönetimimizin desteğiyle birlikte merhum Kadri hoca, çok yoğun bir çaba içinde bu koleksiyonu dijital ortama aktarıp Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Sonraki süreçte bunun Türkiye'de yayınlanması hep gündemdeydi ama uzun süre değişik sebeplerle aslında bir dijital koleksiyon olarak mahfuz kaldı."

Özcoşar, son olarak 2019'da Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kırkan'ın çabalarıyla koleksiyonun "Akademi camiasına nasıl kazandırabiliriz?" sorusuyla gündeme geldiğini belirterek, "O günden beri gündemimizdeydi ama sonra bununla ilgili uygun bir fırsatı yakalama imkanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın girişimleriyle bulabildik. Bundaki en önemli sevinçlerimizden, gurur kaynaklarımızdan biri de bu akademik çalışmayı yapan ekibin tamamının üniversitemizin öğretim üyelerinden oluşuyor olması." şeklinde konuştu.

Rektör Özcoşar, bu süreçte kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a ve akademisyenlere teşekkür etti.

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kırkan da Kürtçe açıklama yaptı.

Özcoşar, daha sonra koleksiyonun kazandırılmasına katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Koleksiyon

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 cilt halinde basılan koleksiyonda, 39 farklı eser olmak üzere toplam 69 el yazması nüsha bulunuyor. Koleksiyonda Melaye Bate, Ahmedi Hani, Fekiye Teyran gibi Kürt şair ve edebiyatçıların eserleri yer alıyor.

