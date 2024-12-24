Kurti: Sırp Listesi, Kosova Entegrasyonuna Engel

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Kosova Başbakanı Albin Kurti ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin, Sırpların ülkeye entegrasyonunun önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Kurti, başkent Priştine'de düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) Sırp Listesi'nin 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılımını onaylamamasını değerlendirdi.

Partisi Kendin Karar Al Hareketi'nden KQZ'de yalnız 2 üye bulunduğunu vurgulayan Kurti, söz konusu kararın yalnızca kendi partisinden üyelerce alınamayacağını kaydetti.

Kurti, "Sırp Listesi'nin, Sırpların Kosova'ya gerçek entegrasyonunun önündeki en büyük engel olduğuna inanıyorum. Arabaların ve mülklerin yakılmasından, Kosova'ya entegre olan Sırpların acımasızca dövülmesine, Kosova'daki Sırplara yapılan taciz, tehdit ve şantaja kadar. Bunların hepsinde Sırp Listesi'nin imzası bulunuyor." dedi.

Kosova Başbakanı Kurti, ülkenin kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısını üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic Kosova makamlarına teslim olmadığı sürece Sırp Listesi'nin, Radoicic'in eli kolu olacağını savundu.

"İber Lepenci su kanalına saldırıyı Radoicic gerçekleştirdi" iddiası

Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına geçen ay sonunda yapılan saldırı hakkında da konuşan Kurti, bunun geçen yıl Banjska'ya saldırı düzenleyen Radoicic tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Su kanalına yapılan saldırının ardında "Sırbistan ve suçlularının" olduğunu savunan Kurti, "İber Lepenci'deki saldırıdan iki saat önce Radoicic, Sırp Listesi ile buluştu." dedi.

Kurti, benzer saldırıların yılbaşı öncesi ve sonrasında da yapılabileceği endişesini aktararak bu grupların, Kosova'ya zarar verdiğini ancak ülkenin güvenliğini asla ihlal edemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Olay

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla İber Lepenci su kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek saldırının düzenlenmesinden Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Kanalda, yetkili kurumlarca yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde geçici bir çözümle belirli bir yüzdede su verilmeye başlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu arada KQZ tarafından yapılan açıklamada, Sırp Listesinin "Sırp milliyetçiliği" yaptığı gerekçesiyle seçimlere katılmaması kararının alındığı duyurulmuştu.