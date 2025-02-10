Kurtlar Köyde: 15 Köpek Telef Oldu

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15 köpeği telef eden kurt sürüsü köye indi: O anlar kamerada

SİVAS - Soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta yiyecek bulmakta zorlanan ve halk dilinde canavar olarak bilinen kurtlar, köye indi. 5 kurdun köye girişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan yoğun kar, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kırsalda yer yer 1 metreyi kar kalınlığı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yerleşim yerlerindeki köpekleri telef eden kurt sürüsü, son olarak Divriği ilçesine bağlı Çakırağa köyüne indi. Köyde güvenlik kamerasına yakalanan 5 kurdun köyün içerisinde gezdiği görüldü.

"Bizim civarda yaklaşık 15 köpeği telef etmişler"

Kurtların indiği Çakırağa Köyü muhtarı Süleyman Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde köyümüze 5 tane kurt inmişti. Köyün sokaklarında başıboş geziyorlardı. Kar çok olduğu için hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bu kurtlar bir insana da saldırılabilirler. Bizim civarda yaklaşık 15 köpeği telef etmişler. Mümkün mertebe herkesin dikkat etmesi için uyarıyoruz. Yiyecek bulmakta zorlananlar sadece kurtlar değil. Bütün yabani hayvanlar çok zor durumdalar. Kuşları ve kedileri besliyoruz ama kurtlara yiyecek verme şansımız yok. Onun için vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.