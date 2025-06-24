Kurtulmuş, Bakan Ersoy'u Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği fotoğraf paylaşıldı.