Kurtulmuş, G20 Zirvesinde Kore Heyeti ile Görüştü

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Güney Kore heyeti ile görüştü
BRASILIA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya'daki temasları kapsamında Güney Kore heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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