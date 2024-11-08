Kurtulmuş, G20 Zirvesinde Kore Heyeti ile Görüştü

Güncel

Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi

Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"

Ferrari ile yarışan AK Partili başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Dünya merak ediyor! Gözler Trump\'ın 7 vaadinde

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Güney Kore heyeti ile görüştü

BRASILIA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya'daki temasları kapsamında Güney Kore heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.