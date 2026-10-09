Kurtulmuş Konya'da törenlere katılacak, Özel Mersin'de cezaevi ziyareti yapacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Selçuk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Valiliğe ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Selçuklu Belediyesi Toplu Açılış Töreni ile Sivil Toplum Buluşması'na iştirak edecek.

(Konya/11.00/12.00/14.30/15.00/17.00/18.00)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'i tutuklu bulundukları ceza infaz kurumunda ziyaret edecek, Silifke Anıt Meydanı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki halk buluşmalarına katılacak.

(Mersin/09.00/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Programı'na katılacak, Çiğli Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, COP31 Kapsamında Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı ve Erzurum Tanıtım Günleri'ne iştirak edecek.

(İzmir/10.30/14.00/15.00/17.00)

2 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'na, "Türkiye Yüzyılı'nda Sağlığın Geleceği: Bilim, Teknoloji ve Gençlik Programı"na katılacak.

(İstanbul/09.30/11.00)

3 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/12.00/18.30)

4 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin "İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

(Antalya/14.30)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Müteahhitler Birliği Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/09.00)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kırklareli/13.30)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini, 2025 yılı hane halkı nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcılarını bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci ve son gün oturumlarıyla devam edecek.

(İstanbul/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İmam Buhari'nin İlmi Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar Sempozyumu ile Pamukkale Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(Denizli/09.00/14.30)

2 - 77. Uluslararası Uzay Kongresi, NEST Kongre Merkezi'nde "Halk Günü" etkinlikleriyle sona erecek.

(Antalya)

SPOR

1 - Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Galatasaray-Kasımpaşa müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2 - Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor, Bodrum FK-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer ve Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/Muğla/17.00/İstanbul/Van/20.00)

3 - 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Türkiye, Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4 - Basketbol Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında, Anadolu Efes Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla, Beşiktaş ise İspanya'nın Kosner Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Pire/21.15/Vitoria-Gasteiz/21.30)

5 - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçlarına Ankara ve İzmir'de devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü, AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor-Altekma, Sungurlu Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/19.00/İzmir/19.00)

6 - Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

7 - VakıfBank Voleybol Takımı'nın medya günü, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

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