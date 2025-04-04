Kurtulmuş Özbekistan'a Gidiyor

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 150. Genel Kurulu için Özbekistan'ı ziyaret edecek.

04.04.2025 12:53
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu dolayısıyla Özbekistan'ı ziyaret edecek. Kurtulmuş, PAB 150'nci Genel Kurulu'na hitap edecek.

Özbekistan Ali Meclisi'nin ev sahipliğinde başkent Taşkent'te 'Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem' temasıyla düzenlenecek PAB 150'nci Genel Kurulu'nda, 'Yoksulluğun ortadan kaldırılması', 'İnsana yakışır iş imkanlarının desteklenmesi', 'Sosyal kapsayıcılığın artırılması' ve 'Dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi' başlıkları ele alınacak. PAB Genel Kurulu'nda, 'Filistin'de İki Devletli Çözümün İlerletilmesi' ve 'Çatışmaların Sürdürülebilir Kalkınma Üzerindeki Etkilerinin Azaltılması' konularında karar tasarıları oylanacak.

Özbekistan'da ilk kez gerçekleştirilecek PAB Genel Kurulu'nda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de konuşma yapması bekleniyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, müzakereler kapsamında PAB 150'nci Genel Kurulu'na hitap edecek. Kurtulmuş'un, hitabında, küresel adalet ve barış, sürdürülebilir ve adil bir ekonomik büyüme ile insani bir geleceğin inşası için devletlerin ve parlamentoların alması gereken sorumluluklar ve parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, küresel sorunlara ortak çözümler üretilmesi konularında mesajlar vermesi bekleniyor.

PAB Genel Kurulu marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak Kurtulmuş'un, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Taşkent'te, Özbekistan'daki iş insanlarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş, Hive şehrinde İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Gençlik Forumu tarafından düzenlenen 'Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz' temalı konferansta konuşacak.

TBMM Genel Sekreteri Uzun, Parlamento Genel Sekreterleri Birliği'nin İcra Komitesi üyeliğine aday gösterildi

Öte yandan PAB Genel Kurulunda, Parlamento Genel Sekreterleri Birliği'nin İcra Komitesi için de seçim yapılacak. TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Umman Şura Meclisi Genel Sekreteri Sheikh Ahmed Mohammed Al-Nadabi tarafından İcra Komitesi üyeliğine aday gösterildi.

Kaynak: ANKA

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