(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Kendisine de söyledim, şu anda YENİ Parti'de olan arkadaşların önceki komisyonda çok büyük emekleri, katkıları oldu. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da YENİ Parti'den, İYİ Parti'den arkadaşlar sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur. Her ne kadar her iki partiden de olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Avustralya'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, fon krizine ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Fon meselesi zaten hayali birtakım yükseltmeler üzerinde oluşan bir iktisadi değer. Eğer çok saf, bu işten çok bihaber birisi değilse, bu fon meselesine zaten giren, bunun içerisinde oynayan herkes hayali bir değer üzerinde oluşan iktisadi getiriyi elde etmek için fona girmiş vaziyette. Yani bilerek, isteyerek, taammüden yapılmış bir faaliyet var. 455 bin kişi sırf fondaki yatırımları dolayısıyla mağdur. Ama bir de bunun yanında fonda olmayan, Borsa'da hisseleri değersiz hale gelen, yüzde 25, yüzde 38 değer kaybeden insanlar var.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI BULMALARI MİLLETİN BEKLENTİSİ"

Bunun en ağır şekilde cezalandırılması, sadece şahsi fikrim değil; milletin, kamuoyunun ortak beklentisidir. Bu konuda önemli adımlar atıldı. Fon işine bulaşmış bir kısım üst düzey isimler olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı, içeriye atıldı, bir kısmına yurtdışı çıkış yasakları getirildi. Fon Kurulu marifetiyle yatırımcılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adımlar atılıyor. Ama öyle anlıyorum mağduriyetlerin ortadan kalkması için epey daha bir çalışmaya ihtiyacımız var. Bu meselenin ayan beyan çözülmesi, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde suçluların, kimin ihmali, kusuru, hatası varsa onların hepsinin mutlaka hak ettikleri cezayı bulmaları milletin beklentisidir.

Hiç ayrım gözetmeksizin, kimin bu konuda hatası, kusuru varsa, kim milletin parasına göz dikmiş, gasp etmişse bunların hepsinden hesap sorulmalıdır. Listede kimler var üzerinden de böyle listeyi bir siyasi polemik konusu yapmadan, işte şu kadar milletvekili var, bu kadar milletvekili var konusu yapmadan bir an evvel sonucun alınması lazım."

Kurtulmuş, Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün fezlekesine ve milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin bir soru üzerine, "Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli bir husustur. Siyasi fikirler ifade edilirken ortaya çıkabilecek herhangi bir soruşturma ve takibattan politikacıların korunması için dokunulmazlıklar şarttır. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda niye milletvekilleri dokunulmaz olsun? Bunun için de dönem sonlarını beklemeden takibatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de şu çağrıda bulundu:

"Kendisine de söyledim, şimdiye kadar açıkçası şu anda YENİ Parti'de olan arkadaşların önceki komisyonda çok büyük emekleri, katkıları oldu. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da YENİ Parti'den arkadaşlar, İYİ Parti'den arkadaşlar sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur. Her ne kadar her iki partiden de olumsuz bir yansıma olduysa da ben yine de kendilerine yazı yazacağım ve resmi olarak cevaplarını gönderene kadar kendilerini komisyona davet etmeye devam edeceğim. Meclis'te grubu bulunan yedi partinin parlamentodaki temsil ağırlıklarına göre oluşturacağı bir komisyonu esas alacağız. Bunun için de bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Üye verin diye. Üye sayısı 19 olacak."

"ÖCALAN ÖRGÜTE BÜYÜK ORANDA HAKİM"

Kurtulmuş, sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Örgütün kendisini feshettiği ve silahları bıraktığının tespit ve teyidi TBMM'de oluşacak izleme komisyonuna ait değil. İlgili güvenlik ve istihbarat birimlerimiz sahadaki çalışmaları detaylı, titiz şekilde takip ediyorlar. Onlardan gelecek geri bildirimlerle MGK, örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığını tespit ederse bir karar yayımlamış olacak ve ondan sonra zaten yepyeni bir safhaya geçilmiş olacak.

Öyle görünüyor ki İmralı, örgüte büyük oranda hakim vaziyettedir. İmralı'dan gelecek her bir mesajın örgüt tarafından yakından takip edildiğini ve o mesajlara uygun şekilde hareket edildiğini görüyoruz. Mühim olan, İmralı'da ortaya çıkan ve iki sefer kamuoyuyla paylaşılmış olan silahların bırakılması ve siyasal mücadele, siyasal rekabet ortamının oluşturulmasıyla ilgili ilan edilen görüşleri açıkçası şahsen değerli buluyorum. Örgütün de büyük oranda bu çağrıya uyduğunu şimdiye kadar görüyoruz."