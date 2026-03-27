Kurtulmuş Romanya'da Cuma Namazı Kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Carol-Hunchiar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.
Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Carol-Hunchiar Camisi'ne gelişinde Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Cuma namazını burada kılan Kurtulmuş, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.
Camide incelemelerde bulunan Kurtulmuş, Yusuf'tan bilgi aldı.
