(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki fezlekeye ilişkin, "Herhangi bir şekilde insanların şahsi bir suçu varsa, herhangi bir kişiye karşı işlenmiş yüz kızartıcı suç, fiili olarak ortaya çıkan bir durum varsa tabi ki dönem sonunu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avustralya'nın Melburn kentinde NTV yayıına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

YENİ Parti'nin Meclis İzleme Komisyonu'na katılmamakta konusundaki açıklamasının sorulması üzerine Kurtulmuş, kendilerine komisyona üye görevlendirmelerine ilişkin yazı gönderdiklerini henüz bir cevabın gelmediğini, pazartesi akşamına kadar bekleyeceklerini söyledi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"YENİ Parti açısından da doğru olan; şimdiye kadar komisyona hakikaten çok büyük çabayla katıldılar, çok büyük destek verdiler. Bu sürecin paydaşı oldular. Türkiye demokrasisinin bu başarısında onların da çok ciddi katkıları oldu. O zaman başka bir partinin adına katılıyorlardı süreçlere ama kendi emeklerinin doğal bir sonucudur. Eğer bu komisyona katılmazlarsa benim kanaatim kendi emeklerini de inkar etmiş olurlar. Türkiye'de oluşmuş olan bu fevkalade mükemmel havayı bir şekilde zedelemiş olurlar diye düşünüyorum.

Bazı eleştirileri olduğunu biliyorum. Bana da Sayın Özel görüşmemizde bunları söyledi. Benim söylediğim de şudur. Gelin bu konuda özellikle komisyon raporunun yedinci bölümünde ifade edilen demokratikleşmeyle ilgili adımlarda TBMM komisyonu olarak gözlemcisi olalım, takipçisi olalım ve bu süreçlerde de adım atılması için gayretli bir çabayı ortaya koyalım. Yani herhangi bir mazeretin arkasına katılarak biz bu süreçte yokuz demek değil marifet. Marifet, bu süreç nasıl daha başarılı bir şekilde sonuçlandırılır onun üzerinde görüş ve fikirleri net bir şekilde ortaya koymaktır."

Kurtulmuş, komisyonun ilk toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili soruya ise, "Komisyona katılacak arkadaşların programlarına göre, bir davet olur ve o tarihte de komisyon toplanır" yanıtını verdi.

"MECLİS'TE BİN 100'E YAKIN DOKUNULMAZLIK DOSYASI VAR"

Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki fezleke dosyasının Meclis'e iletilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Siyasi fikirlerin korunması bakımından kürsü masuniyetine sonuna kadar evet ama milletvekillerinin bireysel suçları dolayısıyla da yargılanmaması gibi bir sonucun olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Herhangi bir şekilde insanların şahsi bir suçu varsa, herhangi bir kişiye karşı işlenmiş yüz kızartıcı suç, fiili olarak ortaya çıkan bir durum varsa tabi ki dönem sonunu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de düzenlemeler yapılabilir, bu da çok net bir şekilde ortaya konulabilir. Şu anda bildiğim kadarıyla 1100'e yakın dosya var. Genel usul şudur. Milletvekilleri seçildikten sonra dönem sonuna kadar o dosyaları bekletilir. Eğer bir daha seçilmezlerse o dosyalar, mahkemeler tarafından işleme konularak tahkikatlar gerçekleştirilir. Bu konuda bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim."

Numan Kurtulmuş, başka fezlekelerin de eklenebileceği yönündeki tartışmalara ilişkin, "Meclis'teki her bir dosya, tek başına bir dosyadır. Fezlekeler dediğimiz şey bu. Yani mahkeme yazarken bir kişi hakkında bir dosya yazmış. Dolayısıyla hiçbir dosyayı birbirine karıştırarak bakmamak lazım. Tabi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.