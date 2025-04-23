Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Misakımillî Hedeflerinden Sapmadan, Millî Birliğimizi Korumak Temel Vazifemizdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Misakımillî Hedeflerinden Sapmadan, Millî Birliğimizi Korumak Temel Vazifemizdir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Bu bayram vesilesiyle, 23 Nisan’ın yalnızca bir anma günü değil; geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya; özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

23.04.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Bu bayram vesilesiyle, 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil; geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya; özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajına, "23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleriyle başlayan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkesinin ulusal egemenlik, hedefinin milletinin refanı artırmak, demokrasiyi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmek olduğunu belirtti.

"Misakımilli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir" diyen Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Şevkle ve şerefle yürüttüğümüz yasama ve denetim faaliyetlerinde; sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmaksızın çalışacağız. Bugün, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur. Savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda onları hatırlama ve vicdan günüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi sayıyoruz.

Bu bayram vesilesiyle, 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil; geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya; özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, 23 Nisan, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: 'Misakımillî Hedeflerinden Sapmadan, Millî Birliğimizi Korumak Temel Vazifemizdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 11:50:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Misakımillî Hedeflerinden Sapmadan, Millî Birliğimizi Korumak Temel Vazifemizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.