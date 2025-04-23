Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Misakımillî Hedeflerinden Sapmadan, Millî Birliğimizi Korumak Temel Vazifemizdir"

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Bu bayram vesilesiyle, 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil; geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya; özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajına, "23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleriyle başlayan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkesinin ulusal egemenlik, hedefinin milletinin refanı artırmak, demokrasiyi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmek olduğunu belirtti.

"Misakımilli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir" diyen Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Şevkle ve şerefle yürüttüğümüz yasama ve denetim faaliyetlerinde; sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmaksızın çalışacağız. Bugün, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur. Savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda onları hatırlama ve vicdan günüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi sayıyoruz.

Bu bayram vesilesiyle, 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil; geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya; özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."