Kurtulmuş'tan Çerçeve Yasa Ziyareti

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, süreçle ilgili "çerçeve yasa"yı görüşmek üzere başlattığı siyasi parti turu kapsamında Meclis'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili Meclis tatile girmeden sunulması planlanan çerçeve yasaya ilişkin yürüttüğü siyasi parti ziyaretleri kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ile TBMM'de bir araya geldi. Saat 14.00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kurtulmuş, siyasi parti turu kapsamında DEM Parti'nin ardından Yeni Yol grubu temsilcileriyle makamında görüşecek. Günün son programında ise saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Mermerli Salon'da bir araya gelecek.