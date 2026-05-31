Kurtulmuş'tan Sarayköy Kazası için Başsağlığı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 1'i bebek 8 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
"Denizli Sarayköy'de meydana gelen elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
