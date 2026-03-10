TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti.
TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri'ni Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?